У Києві будуть судити колишнього першого заступника голови Держгеонадр

Йому закидають службову недбалість зі збитком у 48,7 млн гривень.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідування закінчило досудове розслідування і направило до суду обвинувальний акт проти колишнього першого заступника голови Державної служби геології та надр України Миколу Фощія.

Про це повідомляється на сайті ДБР та Офісу генпрокурора.

Йому закидають службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), яка призвела до нанесення державі 48,7 млн гривень збитків.

"Через безвідповідальне ставлення посадовця до своїх службових обов’язків відбулось самовільне користування надрами одним із гірничодобувних підприємств. Внаслідок чого незаконно видобуто 191 тисячу тонн корисних копалин у період зупинення дії дозволу на їх видобування", - вважає слідство.

Підприємство розробляло родовище вогнетривких та тугоплавких глин "Видне".

Згідно з матеріалами кримінальної справи, викладеної у судовому реєстрі, у 2017 року т.в.о. голови Держгеонадр видав наказ про зупинення спеціальних дозволів ПрАТ "Керампром" на користування надрами родовища "Видне" для усунення певних порушень.

Попри це, підприємство продовжило добування корисних копалин. За версією слідства, це сталося за потурання підозрюваним, який "не вжив достатніх заходів" для здійснення контролю та нагляду за дотриманням умов ліцензії.

Нагадаємо, що Фощія звільнили на початку 2019 року у зв'язку з втратою права на держслужбу або його обмеженням у результаті набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення (п.3. ч.1 ст.84 Закону "Про державну службу").