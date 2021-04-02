Від початку акцій протесту у М’янмі загинули понад 40 дітей

Щонайменше 43 дітей вбиті в М'янмі за два місяці після військового перевороту, який стався 1 лютого. При цьому за останні 12 днів кількість загиблих дітей більш ніж подвоїлася.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації Save the Children, передає ВВС.

Згідно з даними правозахисників, кількох із цих дітей убили в їхніх домівках. Наймолодшій жертві, про яку відомо, було лише шість років.

Серед убитих був 13-річний хлопчик, який, як повідомляється, отримав вогнепальне поранення в голову, коли намагався сховатися від військових. Число дітей, які отримали поранення, невідоме, але, ймовірно, воно чимале, відзначають правозахисники.

Серед постраждалих була однорічна дитина, яка, як повідомляють, отримала поранення в око гумовою кулею.

За даними Асоціації допомоги політичним в'язням, загальна кількість убитих становить 521 осіб.

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого в М'янмі не вщухають протести. Військові усунули від влади владну партію "Національна ліга за демократію" і заарештували лідерів країни.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від владної партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після виборів, що відбулися в листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Після захоплення влади мешканці міст вийшли на багатотисячні протести. Силовики почали відкривати вогонь, першою загиблою стала 19-річна дівчина. Вона померла в лікарні після вогнепального поранення голови.

Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз та США засудили масові вбивства у М'янмі.