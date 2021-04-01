Патрульні Львова зупинили легковий автомобіль, за кермом якого знаходилася неповнолітня дівчнка.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

"Вчора увечері патрульні 3-го батальйону під час випередження на вулиці Кульпарківській автомобіля Honda CR-V помітили за кермом дитину. Поліцейські одразу зупинили автомобіль аби перевірити це. З пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато малолітньої водійки. З його слів, 14-річній доньці стало нецікаво їздити на майданчиках і вони виїхали на справжні дороги", - йдеться у повідомленні.

Батька неповнолітньої оштрафували на 3400 гривень. На 42-річного львів'янина винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Інформацію про цей випадок передали рапортом ювенальній превенції.

Фото: facebook.com/lvivpolice

"Дівчинка дуже розхвилювалася від ситуації, що склалася. Патрульні заспокоїли її, пояснили все, а також, подарували флікер та брелок. Далі вона вже їхала пристебнута на задньому сидінні", - роозповіли патрульні.

Нагадаємо, у 2019 році в Тернополі 13-річна дівчинка за кермом Subaru влаштувала ДТП і отримала тяжкі травми. Раніше в Києві п'яний підліток на викраденому авто протаранив патрульну машину і намагався втекти від поліцейських.