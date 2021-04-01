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У Миколаєві поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні заради квартири

Під час слідчих дій було знайдено ще одного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку.

У Миколаєві поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні заради квартири
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У Миколаєві поліцейські затримали групу зловмисників, які незаконно позбавили волі і утримували киянина, щоб заволодіти його квартирою. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що потерпілий перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.

"Ми отримали оперативну інформацію про місце перебування розшукуваного у Миколаєві. Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку. Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - уродженці Миколаївщини та Запоріжжя 1958, 1974, 1969 років народження", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фігурантів доставили до Шевченківського управління поліції Києва для проведення слідчих дій. Наразі слідчі готують їм оголошення про підозру.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"У ході невідкладних слідчих дій до нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму жінку поселили у приватний будинок одного із сіл Миколаївської області. Наразі ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми та до аналогічних злочинів на території України ", - додав Крищенко.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Києві та Одесі затримали банду, яка викрадала людей і займалася рекетом на замовлення.

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