Розпочався призов на строкову військову службу

З квітня до червня цього року буде призвано 14 246 осіб.

В Україні з четверга, 1 квітня, відповідно до указу президента, стартує весняний призов на строкову військову службу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Збройних сил України.

"У період із квітня до червня цього року буде призвано на строкову військову службу 14 246 осіб. Зокрема, до Збройних сил України - 6 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4 646 осіб, Державної прикордонної служби - 2 500 осіб", - заявив начальник управління організації комплектування рядового та сержантського складу ГУ персоналу Генерального штабу ЗСУ Валерій Дендебера.

У ЗСУ зазначили, що показники нинішнього призову до ЗСУ зменшено з огляду на збільшення чисельності військовослужбовців за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності ЗСУ.

"Отже, до лав Збройних сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, водночас деякі інші військові формування, навпаки, наростили їх чисельність", - зазначив Дендебера.

Він також додав, що призовники не включені до пріоритетних груп для вакцинації від COVID-19, яким роблять щеплення на перших етапах. Проте під час перебування у ЗСУ вони матимуть змогу отримати щеплення, оскільки військовослужбовці належать до пріоритетних груп населення, яким рекомендують зробити щеплення на третьому етапі вакцинації.

Також після прибуття до військової частини призовники пройдуть заходи обсервації тривалістю 14 діб.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році. Згідно з документом призовники не служитимуть на Донбасі.