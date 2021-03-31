В Києві "замінували" посольство Росії та Київський апеляційний суд

На місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.

Ввечері 31 березня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу "Time".

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на пресслужбу Національної поліції Києва.

"Дійсно, надійшло повідомлення про замінування даних об’єктів. Наразі проводиться перевірка", - повідомили в поліції.

Зазначається, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за неправдиві мінування.