КМДА передумала і дозволила 80 км/год на семи вулицях

Київська міська державна адміністрація, яка 31 березня оголосила про відмову від підвищення швидкості руху на окремих вулицях, 1 квітня змінила своє рішення.
"Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год", – йдеться у заяві першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
З 1 квітня до 1 листопада швидкість 80 км/год буде дозволено на наступних ділянках:
- Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).
- Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).
- Наддніпрянське шосе.
- Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).
- Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Північного мосту).
- Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).
Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год.
На окремих ділянках доріг при узгодженні з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена. У 2018 році Київська міська рада визначила 17 магістралей, на яких в період з 1 квітня до 1 листопада можна підвищувати швидкість до 80 км/год.
У 2020 році підвищена швидкість руху була дозволена тільки на семи з них.
Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає відповідальності за незначне, до 20 км/год, перевищення встановленої швидкості руху. Тому рішення КМДА фактично дозволяє рухатися зі швидкістю до 100 км/год.
За даними Центру організації дорожнього руху, на ці швидкісні вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих.