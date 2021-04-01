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КМДА передумала і дозволила 80 км/год на семи вулицях

Чиновники мотивували своє рішення "суспільним резонансом".

КМДА передумала і дозволила 80 км/год на семи вулицях

Київська міська державна адміністрація, яка 31 березня оголосила про відмову від підвищення швидкості руху на окремих вулицях, 1 квітня змінила своє рішення.

"Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год", – йдеться у заяві першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

З 1 квітня до 1 листопада швидкість 80 км/год буде дозволено на наступних ділянках:

  1. Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).
  2. Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).
  3. Наддніпрянське шосе.
  4. Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).
  5. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).
  6. Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Північного мосту).
  7. Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год.

На окремих ділянках доріг при узгодженні з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена. У 2018 році Київська міська рада визначила 17 магістралей, на яких в період з 1 квітня до 1 листопада можна підвищувати швидкість до 80 км/год.

У 2020 році підвищена швидкість руху була дозволена тільки на семи з них

Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає відповідальності  за незначне, до 20 км/год, перевищення встановленої швидкості руху. Тому рішення КМДА фактично дозволяє рухатися зі швидкістю до 100 км/год.

За даними Центру організації дорожнього руху, на ці швидкісні вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих.

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