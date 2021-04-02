У Молдові ввели жорсткий карантин з комендантською годиною в столиці

Людям заборонили ходити в парки і на дитячі майданчики.

У Молдові оприлюднили список заборон та обмежень, запроваджених на час надзвичайного стану з 1 квітня до 30 травня.

Про це пише місцеве видання NewsMaker.

Зокрема, у містах Кишинів і Бєльці з 3 квітня почне діяти комендантська година, хоч і не дуже сувора.

З 23:00 до 5:00 мешканцям міст не можна буде перебувати за межами своїх квартир або домогосподарств. Заборона не стосуватиметься тих, хто йде з роботи або на роботу, повертається з аеропорту або з вокзалу, йде за ліками в аптеку або відправився за медичною допомогою. Ті, хто порушить комендантську годину, повинні бути готові надати патрулю документи, заяву від роботодавця або заяву про особисту відповідальність за знаходження поза домом.

Крім цього, виходячи на вулицю, треба мати при собі посвідчення особи. Це стосується не тільки жителів Кишинева і Бєльц.

На час надзвичайного стану жителям Молдови заборонили ходити в парки, ліси, перебувати на спортивних та ігрових майданчиках, розташованих в межах населених пунктів.

Державним і приватним підприємства доведеться зменшити до 30% кількість співробітників, які ходять на роботу, а не працюють дистанційно. Це не стосується виробничих підприємств і сфери послуг.

Зустрічі і зібрання повинні тривати не більше години за обмеженої кількості учасників. Вона розраховується, виходячи з норма 4 кв. м площі на людину.

У Молдові заборонено масові урочистості в РАЦСах, заборонено проводити мітинги, протести і будь-які подібні масові заходи.

Постачальникам комунальних послуг заборонили відключати споживачів від електрики, газу, опалення або води в разі несплати, а також нараховувати пеню за борги. Це стосується тільки приватних осіб.

До 30 травня 2021 року в Молдові буде діяти мораторій на державні перевірки.

Нагадаємо, що у Молдові станом на початок квітня зафіксували 230 тисяч випадків коронавірусної хвороби, майже 5 тисяч людей померли.

За 31 березня в країні діагностували вірус у 1515 осіб.