До завершення вакцинації повноцінних міжнародних поїздок для українців не буде, - Кулеба

"Поїздки не будуть відновлені, поки пандемія не буде взята під контроль".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повноцінні міжнародні поїздки не будуть доступні українцям, поки в країні не буде завершена вакцинація проти коронавірусу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Kyiv Post", передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз головний пріоритет - вакцинація... Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершена вакцинація і поки пандемія не буде взята під контроль", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що вакцини, як і раніше, є дефіцитним ресурсом в усьому світі, і Україна - не виняток. Кулеба назвав деякі країни "вакцинними націоналістами", оскільки вони скасовують експорт вакцин, поки їх населення не буде повністю щеплене. Він пообіцяв, що дипломатія докладатиме всіх зусиль, щоб дружні країни допомогли Україні отримати більше вакцини.

"Друзі діляться навіть у найтемніші часи. І в України теж є друзі... Нам би дуже хотілося побачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність передбачає іншу картину, і нам потрібно чесно подивитися на це", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше європейський підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що вакцинація у Європі відбувається занадто повільно - лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес щеплення.

На початку лютого Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими. Повідомлялося, що для так званих необхідних поїздок вимагатимуть свіжий негативний ПЛР-тест.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не відкриє свої кордони для тих, хто не пройде вакцинацію. Однак, на сьогодні поки невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти. Пізніше, коли в Україні розпочалась кампанія з вакцинації, Зеленський підтримав запровадження "паспортів вакцинації", які почали вводити країни ЄС.