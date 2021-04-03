В українській армії зареєстрували ще 246 випадків ковіду

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 35 осіб.

За минулу добу, 2 квітня у Збройних силах України зареєстровано 246 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 35 осіб.

Станом на 3 квітня в українській армії ковідом хворіє 2 974 особи.

Всього за час пандемії одужало 18 998 осіб, летальних випадків – 65.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 945 осіб.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 26 645 осіб отримали першу дозу вакцини, зокрема 2535 військових медиків.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1593 військових.

Нагадаємо, в Україні 2 квітня на ковід захворіло понад 20 тис. осіб, летальних випадків – 396.