Степанов: "коли в світі йде справжня війна за вакцини, вихід один – почати виробляти свою"

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що Україна має розпочати виробництво власної вакцини від коронавірусу.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

“Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою”, – заявив він.

Степанов заявив, що для потрібно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам. “Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть”, – додав міністр.

За його словами, українська вакцина може бути дорожчою, але на це потрібно піти, бо це – питання національної безпеки.

Нагадаємо, у Верховній Раді почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова. Це вже не перша спроба ініціювати розгляд відставки Степанова відтоді, як він очолив міністерство рік тому.

Його намагалися звільнити через скандальну закупівлю захисних костюмів і через "непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість".