Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони
У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони
Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)
Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових
Архівне фото
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

У вівторок, 6 квітня, на Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та на жаль, під час евакуації він помер", - йдеться у повідомленні.

Також, неподалік населеного пункту Степне, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення несумісні з життям.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо,  5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак. Ввечері того ж дня біля Золотого-4, на Луганщині, бойовики вбили військового ЗСУ Віктора Гелебранта з Краснокутська.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.

Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також