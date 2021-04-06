В Україні запустили роботу Центру протидії дезінформації

У вівторок, 6 квітня, в Україні почав роботу Центр протидії дезінформації.

Про це повідомив голова Офіісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-презентації Центру, передає "Радіо Свобода".

Він наголосив, що зараз Україна перебуває в епіцентрі гібридної війни та дезінформації, а тому повинна дбати про інформаційну безпеку. Поки що Центр протидії дезінформації розташовується в Офісі президента, але в майбутньому - отримає окрему будівлю.

Як повідомила очільниця Центру Поліна Лисенко, його робота охоплюватиме такі сфери: воєнний напрямок, боротьба зі злочинністю та корупцією, зовнішня та внутрішня політика, економіка, інфраструктура, екологія, охорона здоров’я, соціальна сфера, науково-технологічний напрям. За її словами, основна увага буде зосереджена на протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті та фейків у медіа.

Лисенко розповіда, що штатний розпис уже є, і незабаром буде оголошено про початок конкурсів із набору співробітників, в тому числі - аналітиків.

Вона також зазначила, що Центр не матиме каральних функцій за дезінформацію і не зможе застосовувати санкції, але зможе вносити подання на РНБО щодо певних порушень.

"Наша історія – це моніторити інформаційне поле 24 години 7 днів на добу... Тоталітарного режиму від нашого центру не буде. Наша мета – боротися з деструктивними процесами, які можуть порушити цілісність нашої держави", - зазначила Лисенко.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 року. 2 квітня президент Володимир Зеленський призначив керівницею Центру Поліну Лисенко, яка з вересня 2020 року займала посаду директора Департаменту інформполітики "Укрзалізниці".