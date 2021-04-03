Сім’я француженки, яка померла після щеплення вакциною AstraZeneca, поскаржилась в прокуратуру

Родина померлої не шукає відповідальних, а просто хоче роз'яснень з приводу того, що сталося.

Сім'я 38-річної француженки, соціального працівника, яка померла від тромбу після щеплення вакциною від коронавірусу від AstraZeneca, подала скаргу в прокуратуру.

Про це повідомив адвокат родини Етьєн Бойттін, пише thelocal.com.

Скаргу подали “проти X”, тобто наразі вона не була спрямована проти будь-якої фізичної або юридичної особи. Так, у Франції дозволена відповідна практика, коли обставини справи ще не з’ясовані.

Як заявив адвокат Бойттін, метою подачі скарги в прокуратуру південно-західного міста Тулуза є “проведення розслідування”.

“Це скарга “проти X”, тому що у нас немає фактажу для звинувачень проти певної особи у ненавмисному вбивстві”, – сказав захисник, додавши, що класифікація справи може змінитися протягом її розгляду.

Сім'я загиблої не шукає відповідальних, а просто хоче роз'яснень з приводу того, що сталося.

Жінка, яка працювала у центрі для людей з обмеженими можливостями, не мала жодних проблем зі здоров'ям, додав Бойттін. Незабаром після вакцинації стан її здоров'я погіршився, жінку госпіталізували. Вона померла 29 березня від тромбу у мозку.

“Мета цієї скарги – домогтися додаткового розслідування - зокрема, щоб ми могли дізнатися, чи могла ця вакцина cтати причиною її смерті”, – додав адвокат.

Нагадаємо, у Британії зафіксували 30 випадків тромбозу у людей, яких щепили вакциною AstraZeneca. Подібних повідомлень після використання вакцини Pfizer не надходило.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби. 19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.

Більшість європейських держав прислухалися до заяви регулятора і відновили щеплення вакциною AstraZeneca. Проте Данія, яка першою призупинила використання вакцини AstraZeneca ще в середині березня, згодом продовжила заборону на застосування цієї вакцини ще на три тижні.

Фінляндія та Ісландія зараз використовують вакцину AstraZeneca тільки для старших людей.У Німеччині, обмежили використання вакцини AstraZeneca для людей віком до 60 років.