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Байден скасував санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду

Обмежувальні заходи скасовуються щодо головної прокурорки МКС Фату Бенсуди та керівника одного з підрозділів суду Факісо Мочочоко.

Байден скасував санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду
Фото: amnesty.org.ua

Президент США Джо Байден скасував запроваджені за президентства Дональда Трампа санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Про це повідомив Державний департамент США, пише Німецька хвиля.

У ньому зазначається, що обмежувальні заходи скасовуються щодо головної прокурорки МКС Фату Бенсуди та керівника одного з підрозділів суду Факісо Мочочоко.

"Крім того, Державний департамент скасував розпорядження від 2019 року про візові обмеження стосовно деяких співробітників МКС", - йдеться в повідомленні.

Водночас зняття санкцій жодним чином не означає відсутність претензій Вашингтона до роботи суду, додали в Держдепартаменті. "Ми, як і раніше, в корені не згодні з діями МКС щодо Афганістану і Палестини", - йдеться в пресрелізі.

Однак у Державному департаменті США зазначають, що вважають більш продуктивним ведення діалогу із судом щодо спірних питань, а не введення санкцій. При цьому Вашингтон не є частиною Міжнародного кримінального суду, а отже не визнає його рішень. 

У березні 2020 року МКС дозволив проведення розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних у 2003-2014 роках в Афганістані. Бенсуда мала намір з'ясувати, чи причетні до них бойовики радикального руху "Талібан", афганська влада, військові США та американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

У червні 2020 року Трамп видав указ про дозвіл на введення економічних санкцій щодо співробітників МКС, причетних до цього розслідування. 

У вересні 2020 року адміністрація президента США оголосила про застосування обмежувальних заходів стосовно прокурорки МКС з огляду на те, що суд продовжує розслідування щодо американських громадян. Однак у січні цього року суд у Нью-Йорку наклав тимчасову заборону на виконання указу Трампа.

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