Порошенко закликає скликати позачергове засідання Ради через ковід

У Державному бюджеті на 2021 рік досі не заплановані гроші для купівлі вакцини у кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців. Про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко. Він закликав зібрати позачергове засідання, присвячене виключно боротьбі з пандемією, і повідомив, що вже зібрано більше 120 голосів народних депутатів.

«Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму», – зауважив Порошенко.

Він подякував фракціям, які дали свої підписи за проведення позачергового засідання. «Тут уже 122 підписи, не вистачає 28. Хочу наголосити жодного підпису «Слуг народу» тут немає. Правда очі коле», – говорить Петро Порошенко.

«У постанові, яку ми вимагаємо розглянути, є надзвичайно актуальні питання – починаючи від аналізу виконання попередньої постанови Верховної Ради і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, захист лікарів, обладнання лікарень, в тому числі і киснем. Тих, хто зірвав закупівлю ліків, всі процеси, які рятують життя людей і за безглуздість і некомпетентність яких народ України платить ціну від 200 до 490 життів за добу», – пояснює лідер «Європейської Солідарності».

«Влада ж займає позицію «Ми влада і ми краще за вас знаємо, як треба». Не знаєте! На сьогоднішній день при бравурних заявах головного санітарного лікаря Ляшка, що він до кінця року провакцинує 47 мільйонів доз. І Зеленський взяв це питання під власний контроль. 11 квітня за 24 години було провакциновано 1216 людей», – констатує Порошенко.

Він зазначив, що мав зустрічі з лікарями у багатьох медзакладах, і «Європейська Солідарність» має комплексний антиковідний план. «Там є і допомога лікарям, і закупівля, і виробництво вакцин, там є ліки від коронавірусу», – пояснює експрезидент.

«Те, що вам зараз пообіцяли, що у нас є 10 мільйонів, 20 мільйонів – меморандуми про наміри. Починати треба з того, що в бюджеті мають бути передбачені кошти і сплачена передплата. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на «золотий асфальт» «крадівництва», а на закупівлю вакцин, в грудні вакцини були б. І зараз у нас кількість вакцинованих вимірювалася б десятками мільйонів. Я ще раз закликаю – вакцинуватися треба. Але нема чим вакцинуватися. Бо на 42-ох мільйонну країну станом на зараз ми маємо трохи більше 500 тисяч вакцин за рік коронавірусної хвороби», – зазначив Петро Порошенко.

«Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання», – резюмує Петро Порошенко.