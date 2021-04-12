У Києві презентували проєкт Національної стратегії безбар’єрності

Сьогодні в Києві в рамках засідання міжвідомчої робочої групи презентували результати роботи над проєктом Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні та обговорили подальші кроки щодо виконання передбачених завдань і заходів.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

"На рівні міністерства наразі працюємо над розробкою нової системи за напрямом фізичної безбар’єрності. Ми керуємось принципом, що нові умови, в межах розвитку безбар’єрного простору, повинні бути простими та інтуїтивно зрозумілими, щоб це була єдина концепція доступності та рівності", - написав він у фейсбуці.

Чернишов наголосив, що проєкт Національної стратегії - це лише початок, а попереду - розроблення плану завдань та заходів з її реалізації.

Також на засіданні перша леді Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар’єрності, яка буде проводити моніторинг щодо виконання усіх передбачених завдань та заходів, звітуватиме про виконання цільових показників. Все це в комплексі забезпечить ефективну реалізацію Нацстратегії безбар’єрності.

"Я переконаний, що для ефективного розвитку безбар'єрного середовища необхідне поєднання двох компонентів: подолання стереотипів мислення і усунення фізичних, інформаційних, операційних та поведінкових бар'єрів", - додав Чернишов.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення безбар’єрного простору в Україні.