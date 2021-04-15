Половина киян вважає боротьбу Кличка з пандемією ефективною, - опитування

Також мер Києва має високий рівень довіри як політик.

49% мешканців столиці вважають, що мер Києва Віталій Кличко ефективно бореться з пандемією. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» серед киян 10-11квітня.

Водночас, в рейтингу відзначається найбільший рівень довіри до Кличка як до політика - меру столиці довіряють 56% киян. Володимиру Зеленському – 43% опитаних, Володимиру Гройсману – 34%, Петру Порошенку – 33%, Дмитру Разумкову – 33%, Юлії Тимошенко – 21%, Юрію Бойку – 15%, Денису Шмигалю – 14%.

Дослідження було проведене 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія – мешканці Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.

Раніше стало відомо, що 72% киян підтримують введення Кличком локдауну у Києві, а 69% виступили за його продовження.

Нагадаємо, Віталій Кличко закликав уряд дати киянам можливість лікуватись у відомчих лікарнях та оголосити загальнонаціональний локдаун.