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Близько 70% киян підтримують рішення Кличка про локдаун і його продовження, - опитування

Дослідження було проведене 10-11 квітня.

Більшість киян підтримують введений Віталієм Кличком локдаун у столиці та вважають доцільним його продовження. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Так, 72% опитаних вважають рішення Кличка про посилений карантин з 5 по 16 квітня правильним. 69% підтримали рішення влади про продовження локдауну у разі ухвалення.

Дослідження було проведене 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія – мешканці Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що загальнонаціональний локдаун та обмеження переміщень між регіонами - єдиний спосіб зменшити кількість хворих на коронавірус.

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