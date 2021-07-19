Половина жителів Києва задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Діяльністю мера Києва Віталія Кличка задоволені 50% опитаних, 44% - незадоволені", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що задоволеність діяльністю мера перевищує задоволеність роботою президента Володимира Зеленського (задоволені 36%, незадоволені 57%) та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (задоволені 16%, незадоволені 66%).

Крім того, понад 80% опитаних підтримують заборону продажу тютюнових виробів у МАФах біля шкіл та дошкільних закладів, 69% підтримують заборону продажу алкоголю у кіосках. Противників цього – 13% і 19% відповідно.

Опитування проводилося серед мешканців столиці віком від 18 років і старших.

Зазначимо, що сьогодні Віталій Кличко відзначає свій 50-річний ювілей. З нагоди Дня народження він продемонстрував свою фізичну форму і показав спортивні та екстремальні вправи, які він може робити в такому віці.

Зокрема, Кличко показав, як стрибає з парашутом з висоти 5 тис. метрів, виконуючи трюки в повітрі, як підкорює гірську вершину висотою понад 5 тис м (гора Казбек), як під час ранкового тренування долає на велосипеді 50 км і як 50 раз підтягується на перекладині.

Нагадаємо, у лютому Кличко обійшов Зеленського у рейтингу довіри до політиків.

У травні Кличко заявив, що його партія УДАР готується до парламентських виборів, однак зазначив, що висуватися в президенти поки не збирається.