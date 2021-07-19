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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових ненмає.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 18 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

 Станом на 7 годину ранку, 19 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, у п'ятницю на брифінгу за підсумками чергового засідання секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський та військове командування вчасно отримує інформацію з зони проведення ООС, а саме - про загострення ситуації останнім часом та збільшення обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Він також наголосив, що Україна виконує усі домовленності щодо дотримання режиму припинення вогню. Натомість, російська сторона - їх ігнорує.

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