Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 18 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 19 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, у п'ятницю на брифінгу за підсумками чергового засідання секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський та військове командування вчасно отримує інформацію з зони проведення ООС, а саме - про загострення ситуації останнім часом та збільшення обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Він також наголосив, що Україна виконує усі домовленності щодо дотримання режиму припинення вогню. Натомість, російська сторона - їх ігнорує.