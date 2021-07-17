Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі сьогодні поранено двох українських військових

Окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі сьогодні поранено двох українських військових
Фото: glavcom.ua

З ранку суботи, 17 липня, з боку збройних формувань Російської Федерації у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Нагадаємо, за рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень

У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також