На Донбасі сьогодні поранено двох українських військових

З ранку суботи, 17 липня, з боку збройних формувань Російської Федерації у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Нагадаємо, за рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень.

У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми.