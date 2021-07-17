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На Рівненщині рейсовий автобус потрапив у ДТП, 16 пасажирів госпіталізовано

Автобус перекинувся у кювет.

Фото: rv.dsns.gov.ua

У Рівненській області рейсовий автобус Київ-Вроцлав потрапив у ДТП зі 40 українцями у салоні.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“17 липня о 03:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району за участю рейсового автобуса сполученням Київ-Вроцлав”, – йдеться у повідомленні.

Автобус перекинувся у кювет. Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів та за допомогою спецінструмента деблокували 1 людину, що була затиснута між сидіннями.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Наразі в лікарні перебуває 16 людей, їх стан оцінюють медики.

До надання допомоги було залучено 4 одиниці спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників.

Усі обставини автопригоди наразі встановлюють працівники поліції.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 11 липня під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик. У салоні зокрема було семеро дітей віком від 6 до 16 років.

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