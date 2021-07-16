На Луганщині безпілотник окупаційних військ перетнув лінію розмеження

Впродовж доби на Донбасі не стріляли.

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню, а саме - безпілотник російських найманців перетнув лінію розмежування.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехніки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні заступник помічника державного секретаря США, в. о. тимчасового повіреного у справах США в Україні Джордж Кент відвідав район проведення Операції об'єднаних сил. Раніше, 15 липня, Донбас відвідала делегація посольства США в Україні.

У червні зону бойових дій на Донбасі вдруге з початку року відвідала голова ОБСЄ міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.