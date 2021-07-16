Заступник помічника державного секретаря США, в. о. тимчасового повіреного у справах США в Україні Джордж Кент відвідав район проведення Операції об'єднаних сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Він наголосив, що США і далі підтримуватимуть Україну в прагненнях захистити свою територіальну цілісність і незалежність. Делегація посольства США в Україні відвідала Донбас 15 липня, повідомляє пресцентр ООС.

Під час брифінгу Кент і командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко обговорили поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС, питання сумісності підрозділів Збройних сил України та армій країн НАТО та впровадження стандартів НАТО у ЗСУ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"США підтримують Україну в її прагненнях захистити свою територіальну цілісність і незалежність. І продовжуватимуть це робити, в тому числі надаючи необхідну матеріально-технічну допомогу", - наголосив Кент.

Він зазначив, що США постійно спостерігають за ситуацією на Донбасі і залишаються надійним партнером України.

Фото: facebook.com/pressjfo.news Джордж Кент

Американські дипломати також отримали відгуки щодо ефективності матеріально-технічної допомоги, яку США надали Україні протягом 2014-2021 років.

"Підрозділи ЗС України використовують станції зв'язку, контрбатарейні радари, санітарні автомобілі та багато інших засобів, наданих урядом США. Це все дуже допомагає нашим військовим у відсічі російської агресії. Висловлюю щирі слова вдячності американському народу за надійну підтримку і таку важливу для нас допомогу", - сказав Кравченко.

Посольство США в Україні повідомило, що на Донбасі Кент обговорив із представниками ООС та ОТУ "Схід" протидію агресії РФ, а також те, що США можуть зробити на підтримку територіальної цілісності України.

Тимчасовий повірений США також зустрівся із колишніми політичними в'язнями, членами їх сімей та правозахисниками.

"Росія та контрольовані нею сили повинні припинити переслідування та негайно звільнити всіх українських політв'язнів", зазначають в американському посольстві.

Нагадаємо, у червні зону бойових дій на Донбасі вдруге з початку року відвідала голова ОБСЄ міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.