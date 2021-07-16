Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.

У Дніпрі ввечері 15 липня жорстоко побили правозахисницю Наталію Ешонкулову. На жінку напали двоє чоловіків і били ногами в обличчя.

Як розповіла потерпіла, у неї струс мозку, зламаний ніс, вибиті зуби, величезна ґуля на лобі, розсічення. Жінка вся в крові.

За словами Ешонкулової, сусідка злякала нападників, інакше вони б її вбили.

Жінка пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. Вона вважає, що до її побиття причетні люди бізнесмена Олександра Петровського.

Поліція кваліфікувала факт побиття Ешонкулової як замах на вбивство.

Згідно з повідомленням правоохоронців, злочин стався 15 липня близько 20:00 у під’їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро.

Двоє невідомих напали на жінку 1984 року народження, побили її та втекли.

З травмами голови потерпілу доставили до лікарні.

За даним фактом слідчими ВП № 1 Дніпровського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Розпочато досудове розслідування.

"Поліція розглядає всі версії злочину, одна з яких є громадська діяльність потерпілої. Проводяться оперативні заходи для встановлення причетних до нападу осіб та їх затримання", - йдеться в повідомленні.

За даними дніпровських ЗМІ, Наталія Ешонкулова розслідує місцеву злочинність, займається захистом постраждалих від рейдерських захоплень у Дніпрі, є підприємцем і головою організації "Укри".