Фото: Макс Требухов

Під будівлею Верховної Ради в Києві розпочалася акція "Не дамо продати мову".

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, поліція намагається обмежити пересування активістів.

Спочатку правоохоронці повідомили людям, які зібралися під Радою, що дозвіл на проведення акції відсутній.

Потім поліцейські намагалися скласти адмінпротокол щодо порушення благоустрою.

"Напередодні другої річниці набуття чинності закону про мову депутати планують незаконно вивести з-під його дії телебачення, прирівняти російську мову до української в освіті і зробити порушення мовного законодавства безкарним. На знак протесту проти найбільшого з часів Януковича наступу влади на мову ми принесемо депутатам-зрадникам 150 000 російських рублів", - зазначено в анонсі акції.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону "Про функціонування української мови як державної", яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Це стосується не лише продуктів кінотеатрів і телебачення, а й сайтів, де демонструють фільми. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності в них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, мають забезпечити завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

У травні нардепи "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, у якому йдеться про відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою. Законопроєкт 5554 передбачав відстрочення на "після карантину" вимог поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонувалося, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

Учора Слуги народу" відкликали частину "мовних" правок до бюджетного законопроєкту. Нардеп Максим Бужанський, який пропонує прибрати штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг, збирається поставити її на підтвердження в залі.