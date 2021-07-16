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​ДФС провела обшуки в "Київводфонді" у справі про привласнення 7 млн гривень, виділених на ремонт бюветів та туалетів

Вилучено первинну фінансово-господарську документацію.

​ДФС провела обшуки в "Київводфонді" у справі про привласнення 7 млн гривень, виділених на ремонт бюветів та туалетів
КП "Київводфонд"
Фото: ДФС

Державна фіскальна служба провела обшуки в КП "Київводфонд" через ймовірне привласнення 7 млн гривень державних коштів.

Про це повідомила пресслужба ДФС.

"Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва провели обшуки у приміщеннях Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» у межах кримінального провадження щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Голова ДФС Вадим Мельник пояснив, що правоохоронці перевіряють причетність службових осіб КП до ймовірного привласнення понад 7 млн гривень, передбачених на придбання товарів і виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів і громадських вбиралень на території Києва.

Під час обшуків у службових приміщеннях, а також за місцем проживання службових осіб вилучено первинну фінансово-господарську документацію щодо взаємовідносин між СВКП "Київводфонд" із суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Кримінальне провадження розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Триває досудове розслідування.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Нагадаємо, у 2018 році прокуратура повідомила про підозру двом експосадовцям "Київводфонду" у привласненні 16 об'єктів нерухомості в центрі Києва.

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