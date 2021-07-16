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У Києві судитимуть ексдиректора "Льодового стадіону"

Кримінальна справа стосується капремонту тенісних кортів.

У Києві судитимуть ексдиректора "Льодового стадіону"
Фото: mixsport.pro

Національна поліція завершила досудове розслідування у справі про розкрадання 20 млн гривень на капремонті тенісних кортів київського "Льодового стадіону".

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що обвинувальний акт уже передали до суду.

Обвинуваченими є колишній керівник ДП "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»" і директор компанії-підрядника.

Слідство вважає, що в результаті їхньої змови будівельна компанія отримала всі гроші, хоча не завершила об'єкт - акти приймання будівельних робіт, довідку про їхню вартість та витрати було підроблено.

Унаслідок таких дій держпідприємству завдано понад 20 млн грн збитків.

Підозри обвинуваченим вручили ще у вересні 2020 року.

На сайті Prozorro зазначено, що договір на капітальний ремонт будівель і тенісних кортів "Льодового стадіону" було підписано в жовтні 2018 року між директором ДП Олексієм Трофимовим і директором ТОВ "Моноліт-Будсіті" Оленою Шапошніковою. Вартість контракту становила 49,3 млн гривень.

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