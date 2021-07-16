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У Києві другу ніч підряд зафіксували рекордно високу температуру

Вночі була така температура, як має бути вдень.

У Києві другу ніч підряд зафіксували рекордно високу температуру
Фото: kyivcity.gov.ua

Ніч на 16 липня в Києві стала найтеплішою для цієї дати за весь час спостережень. Попередній максимум перевищено одразу на 2,4 градуси.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції ЦГО ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік. Мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку календарного літа у Києві встановлено 13 температурних рекордів.

Нагадаємо, вночі 15 липня температура не опустилась нижче 22,8 градусів.

Спека в столиці України триватиме ще кілька днів. Похолодання прогнозують на початок наступного тижня.

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