Фото: Павло Кириленко

Російські найманці обстріляли смт Нью-Йорк на Донбасі в четвер, в результаті чого було пошкоджено будинок і дах гаража, жителі не постраждали.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих на цю мить немає”, - повідомив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Він зазначив, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу “Порушення законів та звичаїв війни”.

Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні у результаті обстрілів з боку окупантів двоє українських військових отримали поранення, один – бойове травмування. Всі вони перебувають у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.