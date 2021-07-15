Суд продовжив запобіжний захід для обвинуваченого ексголови київського СБУ Щеголєва

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому голові Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександру Щеголєву, якого підозрюють у силовому розгоні Майдану.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури Олександр Супрун під час засідання зазначив, що запобіжний захід для Олександра Щеголєва у вигляді особистого зобов’язання закінчується 2 серпня 2021 року, тож він подав клопотання щодо продовження. У клопотанні прокурор вказав ризик, які існують у разі, якщо суд не задовільнить клопотання.

"Серед ризиків: ймовірність обвинуваченого переховуватися від суду, знищення доказів, документів, незаконного впливати на потерпілих, свідків та експерта. Під час розгляду клопотання прошу врахувати процесуальн поведінку обвинуваченого, врахувати, що вже неодноразово зривалися стороною захисту судові засідання. Тактика захисту була спрямована на затягування розгляду даного провадження, порушення розумних строків розгляду, а зриви засідань призводили до неможливості допиту викликаних потерпілих, а також інших запланованих доказів", – зазначив у суді прокурор Супрун.

Адвокат обвинуваченого Віктор Рибін заявив, що не погоджується із вказаним клопотанням і доводи, які в ньому наведені, не мають нових обґрунтувань.

"Прокурор кожного разу намагається підсилити обов’язки, які він просить покласти на Олександра Щеголєва. Таким чином зробивши із клопотання про продовження обов’язків процесуальних - клопотання про застосування цілодобового домашнього арешту. Наприклад, в одному із обов’язків зазначено “заборонити Щеголєву полишати місце постійного проживання”. Іншим обов’язком зазначеного “повідомляти суд, прокурора про зміну місця свого проживання”, якщо забороненого його змінювати,” - звернувся до суду Рибін.

Після заслуховування сторін процесу судді пішли у нарадчу кімнату, після чого винесли рішення про продовження запобіжного заходу для Олександра Щеголєва у вигляді особистого зобов’язання до 12 вересня 2021 року. Також суд продовжив строк дії обов’язків стосовно: прибувати до суду за його першою вимогою, повідомляти суд та прокурора про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування щодо обставин справи з потерпілими, свідками обвинувачення та експертами, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт на виїзд за кордон.

Нагадаємо, обвинуваченого ексголову київського СБУ Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму на Майдані. А саме в проведенні антитерористичної операції, у тому числі її силової фази в будинку Профспілок.

За версією слідства, Олександр Щеголєв 18 лютого 2014 року організував роботу штабу з управління антитерористичною операцією, брав участь у координації дій силовиків, які в цей час витісняли мітингувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць і будинку Профспілок. Також, вважають слідчі, саме Щеголєв запустив проведення силової фази незаконної АТО на Майдані - введення в дію плану “Бумеранг”. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014".