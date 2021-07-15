Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексначальниця Держгеокадастру в Київській області отримала підозру за дерибан землі агрокомбінату "Пуща-Водиця"

Сума збитків - 1,2 млрд гривень.

Ексначальниця Держгеокадастру в Київській області отримала підозру за дерибан землі агрокомбінату "Пуща-Водиця"
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній начальниці Головного управління Держгеокадастру в Київській області за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У 2019 році посадові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасували державну реєстрацію 323 га земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця». В подальшому вони внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га. Ділянки всупереч законодавству безпідставно були передані у приватну власність. Таким чином державним інтересам спричинено 1,2 млрд грн матеріальної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Підозрювану також перевіряють на причетність до інших фактів незаконної передачі у власність земельних ділянок державного підприємства на території Київської області.

Нагадаємо, що до кінця 2019 року Головне управління Держгеокадастру в Київській області очолювала Людмила Приходько. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук тоді казав, що Держгеокадастр в Київській області - це "клондайк для схематозників і всіх нечесних чиновників".

Справа, яку закидають ексчиновниці, стосується виділення землі в передмісті Києва на 163 підставних осіб під особисте селянське господарство. Всі клопотання були погоджені в один день - 30 липня 2019 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також