Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині затримали банду, яка викрадала елітні авто

Четверо уродженців Чернігівщини здійснювали крадіжки автомобілів у Броварському та Бориспільському районах.

На Київщині затримали банду, яка викрадала елітні авто
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Київській області поліцейські затримали злочинне угрупування, яке викрадало автівки преміум-класу.

Четверо уродженців Чернігівщини організувавши злочинне угруповання, здійснювали крадіжки елітних транспортних засобів на території Броварського та Бориспільського районів, інформує пресслужба поліції Київщини.

Встановлено, що організатором незаконної діяльності став 26-річний киянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та нині перебуває під слідством за збут наркотиків.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях та вилучили знаряддя злочинів, номерні знаки, наркотичні речовини, банківські картки, мобільні телефони. Автокрадіїв затримано.

"Наразі є докази причетності чоловіків до вчинення 5 епізодів крадіжок автомобілів марок "Toyota" "Mitsubishi". Ними виявились молодики віком від 26 до 31 року. Всі вони уродженці Чернігівської області. Деякі з них раніше були засуджені", - сказано в повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляли, у червні на Київщині затримали серійного викрадача автівок. 51-річний мешканець селища Глеваха викрадав автомобілі марки Chevrolet Aveo протягом 2020 та 2021 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також