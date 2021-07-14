На Київщині затримали банду, яка викрадала елітні авто

У Київській області поліцейські затримали злочинне угрупування, яке викрадало автівки преміум-класу.

Четверо уродженців Чернігівщини організувавши злочинне угруповання, здійснювали крадіжки елітних транспортних засобів на території Броварського та Бориспільського районів, інформує пресслужба поліції Київщини.

Встановлено, що організатором незаконної діяльності став 26-річний киянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та нині перебуває під слідством за збут наркотиків.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях та вилучили знаряддя злочинів, номерні знаки, наркотичні речовини, банківські картки, мобільні телефони. Автокрадіїв затримано.

"Наразі є докази причетності чоловіків до вчинення 5 епізодів крадіжок автомобілів марок "Toyota" "Mitsubishi". Ними виявились молодики віком від 26 до 31 року. Всі вони уродженці Чернігівської області. Деякі з них раніше були засуджені", - сказано в повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляли, у червні на Київщині затримали серійного викрадача автівок. 51-річний мешканець селища Глеваха викрадав автомобілі марки Chevrolet Aveo протягом 2020 та 2021 років.