Фото: facebook.com/pressjfo.news

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл мирного населеного пункту поблизу лінії розмежування із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Окупанти випустили по селу Тарамчук 30 снарядів.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

"13 липня 2021 року у проміжок часу з 07:40 до 08:25 найманці зі сторони окупованого населеного пункту Сигнальне здійснили прицільний обстріл населеного пункту Тарамчук Донецької області, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм. Всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція, що призвело до знеструмлення вулиць Яблуневої та Широкої", - йдеться в повідомленні пресцентру операції Об’єднаних сил.

На щастя, ніхто з цивільних мешканців не постраждав.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Окупанти свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння. При цьому найманці прикриваються черговим кремлівським наративом про "захист русскіх людей" та, буцімто, "веденням вогню у відповідь", що підтверджує безпосередній зв'язок дій окупантів з їх московськими кураторами та служить черговим доказом планового характеру провокацій проросійських злочинців", - зазначається в повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

УССЦКК вчергове наголошує, що Збройні сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню. Всі вказані

порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК та передані до СММ ОБСЄ і органів досудового розслідування України.