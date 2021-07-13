На Закарпатті п'ятеро працівників лісохімкомбінату отруїлися шкідливими речовинами, один з них помер

Трагедія сталася під час усунення неполадок з обладнанням.

Слідчі поліції Перечина Закарпатської області встановлюють обставини загибелі на місцевому підприємстві 38-річного працівника. Ще четверо його колег були госпіталізовані.

Після надання меддопомоги двох з них відпустили додому, ще двоє залишилися на стаціонарному лікуванні, інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомлення від медиків про констатацію смерті людини на Перечинському лісохімкомбінаті надійшло до поліції 12 липня.

Поліцейські з’ясували, що під час усунення неполадок з обладнанням один з працівників підприємства, 38-річний житель Перечина, надихався чадним газом та втратив свідомість. Допомогти чоловікові намагалися ще четверо його колег, однак через розповсюдження на території шкідливих речовин чоловіки також отруїлися.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Як повідомляли, в ніч на 13 липня на м'ясокомбінаті у Глобиному на Полтавщині невідомою речовиною отруїлися 16 людей, з яких 14 госпіталізовано.