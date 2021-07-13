Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців

Активісти руху "Чесно" знайшли монографію Віктора Медведчука, яку вважали зниклою - її не було навіть у бібліотеці імені Вернадського.

Про це повідомляється на сайті "Чесно".

Монографія створена на основі дисертації, і вийшла у світ відразу після захисту Медведчуком кандидатської на звання доктора юридичних наук у 1997 році у видавництві "Україна" тиражем у 3 тис. екземплярів.

Монографія дисертації на здобуття докторського ступеню називається "Сучасна українська національна ідея і питання державотворення". У ній автор з позиції українського державника-патріота обґрунтовує необхідність пошуку національної ідеї та її засади.

"Коли читаєш монографію, то складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника, який оперує пафосними епітетами, порівнює теоретичні концепції і шукає найкращий варіант для національної ідеї України… Здається, що у видавництві випадково переплутали авторів або сам Медведчук не читав тексту своєї наукової роботи. Вона зовсім не відповідає політичній кар'єрі, вчинкам та позиції проросійського політика", - пише парламентський аналітик Руху ЧЕСНО Олександр Саліженко у огляді монографії, який підготував у співавторстві із журналістом Сергієм Огородником.

Фото: chesno.org

Медведчук апелює до творів українських письменників Олеся Гончара, Івана Дзюби, Ліни Костенко та інших відомих митців, пояснюючи, що духовне життя в Україні за змістом і суттю не вкладалося в шаблони "московських кремлівських стандартів".

При цьому, згадуючи дисидента Івана Дзюбу, Медведчук замовчує прізвище Василя Стуса, адвокатом якого був і проти волі підсудного визнав його провину.

Медведчук також обґрунтовує логічність занепаду СРСР, критикує економічну модель СРСР, мілітаризацію економіки і тішиться, що розпад СРСР для України відбувся у цілому мирно. Однією з причин економічної кризи в Україні Медведчук називає зовнішню - "великодержавні амбіції російських правителів", тобто по суті - "руку Москви".

Ось лише дві цитати з монографії, за які сам же адвокат Медведчук зразка 1980 року визнав би провину в антирадянській агітації "науковця" Медведчука зразка 1997 року.

Фото: chesno.org

Нагадаємо, Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та в порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану з ним компанію "Нові проєкти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки Глибока, що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.