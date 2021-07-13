Фото: khmel.gp.gov.ua

Національна поліція затримала за підозрою в отриманні хабаря начальницю Служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації.

На сайті місцевої прокуратури повідомляється, що їй закидають вимагання 5 тисяч доларів за сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини. Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання коштів. Найближчим часом збираються повідомити про підозру.

Фото: khmel.gp.gov.ua

Фото: khmel.gp.gov.ua

У прокуратурі не називають імені затриманої, але на сайті Хмельницької ОДА сказано, що посаду начальника служби у справах дітей займає Ніна Магур.

На інцидент відреагував голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій. За його словами, оцінку таким діям дадуть правоохоронні органи.

"Хочу наголосити, що особисто маю нульову толерантність до корупції, вимагаю нульової толерантності до корупції у всіх посадових осіб Хмельниччини, закликаю громадян бути нетерпимими до цього негативного явища. Облдержадміністрація тісно співпрацює з правоохоронними органами в питаннях реалізації державної антикорупційної політики з метою викорінення корупції в нашому суспільстві", - написав Гамалій у фейсбуці.