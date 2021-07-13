Наглядова рада відсторонила керівника Миколаївської ТЕЦ на час перевірки

Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ на засіданні 12 липня прийняла рішення про відсторонення генерального директора підприємства Єгора Клецова із займаної посади на час проведення відносно нього перевірки на доброчесність.

Про це повідомив глава наглядової ради підприємства Віталій Гордієнко, передає РБК-Україна.

"Після призначення Єгора Клецова в ЗМІ з'явилася негативні публікації, що стосуються його минулого. Ми прийняли рішення про його відсторонення з посади до отримання результатів додаткової перевірки на доброчесність", - розповів Гордієнко.

Він зазначив, що таке рішення підтримали всі члени наглядової ради.

Тимчасово виконуючою обов'язки генерального директора призначена Віра Звіржинська, фінансовий директор ТЕЦ.

Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ почала роботу в новому складі в травні 2021 року. Конкурс на посаду гендиректора було оголошено у зв'язку зі смертю попереднього глави підприємства Юрія Кишка.

Після розгляду заявок потенційних кандидатів, наглядова рада обрала генеральним директором Клецова.

Нагадаємо, раніше СБУ запідозрила орендаря Охтирської ТЕЦ у спробі довести її до банкрутства.