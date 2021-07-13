Кораблі ЧФ РФ та прикордонслужби ФСБ підходили в безпосередню близькість до кораблів Морської охорони Держприкордонслужби України.

До та під час навчань "Sea Breeze-2021" за військовими та прикордонними кораблями України і партнерів постійно стежили росіяни і вдавалися до хитрощів та погроз.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що кораблі ЧФ РФ та прикордонслужби ФСБ підходили в безпосередню близькість до кораблів Морської охорони Держприкордонслужби України та супроводжували міжнародні тактичні групи із кораблями країн NATO.

"Особливе занепокоєння викликало наближення учасників міжнародних навчань «Sea Breeze-2021» до районів газоконденсатних родовищ у Чорному морі. У кораблів країни-агресора негайно виникали загрозливі нотки у повідомленнях по відкритих каналах міжнародної морської безпеки: райони оголошувалися закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів оголошувався небезпечним, лунали вимоги негайно змінити курс та залишити район родовищ", - йдеться в поовідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Патрульний корабель ЧФ РФ "Павел Державин" аби виправдати своє перебування в точці стеження за іноземними військовими кораблями у безпосередній близькості до територіального моря України, використовував сигнал "судно без можливості керуватися".

Однак, на запит українських прикордонників, чи потрібна допомога, росіяни визнавали, що паламки у корабля немає і посилалися на очікування розпорядження "з верху".

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів. Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross. Цьогорічні навчання стали наймасштабнішими за понад 20 років.

Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних із Україною військових навчань. У посольстві країни-агресора заявили, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".