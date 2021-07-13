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На Полтавщині 16 працівників м'ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною

14 осіб госпіталізовано.

На Полтавщині 16 працівників м'ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

У Глобиному на Полтавщині в ніч на вівторок на місцевому м'ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 людей, з яких 14 госпіталізовано.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"13 липня близько 00.30 в м.Глобине в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, у результаті чого 14 працівників госпіталізовані до лікарні (1 людина у важкому стані і 13 у стані середнього ступеня тяжкості), 2 людини від госпіталізації відмовилися", - йдеться в ранковому зведенні на сайті ДСНС.

Причина отруєння встановлюється.

Підприємство працює в штатному режимі. 

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області після святкування випускного госпіталізовали 17 людей з отруєнням.

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