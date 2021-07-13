На залізничному вокзалі в Києві встановлять новий ескалатор із сенсором

"Укрзалізниця" підписала договір на постачання та встановлення нового ескалатора із сенсором на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

"Завершуємо довготривалу сагу навколо головного ескалатора центрального вокзалу Києва. Нарешті успішно завершено торги у Prozorro, отримали переможця - ТОВ «Міцуї Україна», скоротили витрати на 16% від запланованих - до майже 13 млн грн. І, що найголовніше, не отримали оскарження від Антимонопольного комітету України", - написав Юрик у фейсбуці.

За його словами, до встановлення нового ескалатора залишилося 275 днів.

"Якими будуть нові ескалатори? Вони зможуть обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу на годину, або 146 тис. пасажирів за 20 годин безперервної роботи (так, нові ескалатори мають працювати не менше від 20 годин на добу). Без уваги не залишили і такий важливий момент: технічна підтримка та сервісне обслуговування від постачальника - протягом 60 місяців.

Приємний бонус: ескалатори матимуть LED-підсвітку, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та інше. До нового ескалатора залишилось 275 днів. Починаємо відлік", - додав Юрик.

Нагадаємо, у травні минулого року "Укрзалізниця" пообіцяла "поставити крапку" в питанні заміни ескалаторів на Центральному вокзалі.

Нинішні ескалатори були встановлені у 2001 році під час реконструкції вокзалу і майже вичерпали термін своєї експлуатації. Зазвичай вони працюють по 20 годин на день і обслуговують 20-40 тис. пасажирів щодня. Наприкінці лютого 2018 року один було зупинено у зв'язку з граничним зносом поручнів ланцюга і їхнього приводу.

Можливість повної заміни ескалаторів обговорювали ще за часів ексголови УЗ Войцеха Бальчуна.