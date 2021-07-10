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Укрзалізниця розповіла, які ще рейси затримуються після сходження поїзду з рейок на Київщині

Запізнюються 12 потягів.

Укрзалізниця розповіла, які ще рейси затримуються після сходження поїзду з рейок на Київщині
Фото: @vzhmak

Укрзалізниця розповіла, які ще потяги затримуються після аварії сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків - Боярка.

Про це йдеться на сторінці підприємства у соцмережі Facebook.

Затримуються такі рейси:

№870 Шепетівка-Київ (затримка складає 5 годин 28 хвилин);

№14 Солотвино - Київ (затримка складає 4 години 02 хвилини);

№118 Чернівці-Чернігів (затримка складає 3 години 58 хвилин);

№146 Ізмаїл-Київ (затримка складає 3 години 51 хвилина);

№142 Львів-Бахмут (затримка складає 3 години 46 хвилин);

№868 Гречани-Київ (затримка складає 3 години 29 хвилин);

№298 Миколаїв-Київ (затримка складає 2 години 27 хвилин);

№779 Суми-Вінниця (затримка складає 2 години 03 хвилини);

№715 Київ-Львів (затримка складає 1 годину 43 хвилини);

№761 Київ-Одеса (затримка складає 1 годину 27 хвилин);

№750 Івано-Франківськ-Київ (затримка складає 38 хвилин);

№85 Новоолексіївка - Львів (затримка складає 29 хвилин).

“Затримки відправлення та прибуття зворотних рейсів у зазначених напрямках не очікуються”, – зазначили в Укрзалізниці.

Роботи над відновленням повноцінного руху продовжуються, Укрзалізниця забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, виведено в рейс додатковий аероекспрес.

Нагадаємо, під Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів.

У лютому у Дніпропетровській області 8 вантажних вагонів зійшли з колії.

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