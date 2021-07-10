У Мелітополі помер чоловік, постраждалий внаслідок вибуху на підприємстві

Він помер у лікарні.

У Мелітополі в лікарні помер постраждалий під час вибуху на території приватного підприємства ТОВ "Технодім" "Альянс".

Про це Укрінформ пише з посиланням на місцеву поліцію.

"Один із постраждалих 1985 року народження помер у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Помер 36-річний майстер підприємства.

Нагадаємо, 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух. Унаслідок інциденту обидва дістали опіки тіла 2 ступеня й були госпіталізовані.

2 квітня в Харкові стався вибух на підприємстві, яке займалося переробкою насіння соняшнику на олію. Один робітник загинув, інший отримав опіки.