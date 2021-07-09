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Російські хакери атакували сайт ВМС України

Хакерам не вдалося отримати документи шляхом витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил.

Російські хакери атакували сайт ВМС України
Фото: autocentre.ua

Російські хакери здійснили атаку на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України та розмістили на ньому деякі документи та переважно фейкові повідомлення, пов’язані з навчаннями “Сі Бриз - 2021”, що тривають у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля”, - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що хакерам не вдалося отримати документи шляхом витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил. 

“Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення. Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту.

Нагадаємо, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ в червні 2021 року зупинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

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