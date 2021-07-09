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У Києві через аварію 78 багатоповерхівок та 600 приватних будинків на кілька годин залишились без світла (оновлено)

Електроенергії не було до трьох годин, будинки переключили на резервні лінії.

У Києві через аварію 78 багатоповерхівок та 600 приватних будинків на кілька годин залишились без світла (оновлено)
Фото: belrynok.by

У київському мікрорайоні "Жуляни" сталася аварія на одній із секцій електропідстанції, через яку було знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".

"Ми ліквідовуємо аварію на енергообладнанні, що живить мікрорайон "Жуляни". Сьогодні о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни", - йдеться у повідомленні.

Оновлення. Після аварії знеструмлених споживачів переключили на резервні лінії, і станом на 14:00 світло повернули у всі будинки.

Фахівці енергокомпанії обстежують обладнання, що вийшло зі строю, та з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

Нагадаємо, 1 липня в Україні через негоду були знеструмлено 302 населені пункти у шести областях.

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