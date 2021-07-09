На Херсонщині судитимуть агронома, через якого загинули 218 червонокнижних журавлів

На Херсонщині судитимуть агронома за порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками, що призвело до загибелі птахів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

"Каховською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно агронома ТОВ за фактом порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 247 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з грудня 2020 року по січень 2021-го агроном, ігноруючи та порушуючи вимоги застосування пестицидів (розкладання в жилі нори гризунів), здійснив роботи з боротьби з гризунами на полях шляхом механічного розкидання по поверхні землі на полях поблизу території біосферного заповідника "Асканія Нова".

Як наслідок, від поїдання птахами зерна пшениці, обробленого пестицидами, на території заповідника загинули 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України, чим завдано державі матеріальної шкоди на суму 3 мільйони 270 тисяч гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 120 до 200 годин, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, на початку року в заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях, для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель).