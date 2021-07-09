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У Харкові підозрюваний утік із зали суду

Чоловік застрибнув у авто, яке на нього чекало під судом. 

У Харкові підозрюваний утік із зали суду
Підозрюваний
Фото: Поліція Харківської області

У Харкові 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту вибіг із суду на вулицю, де на нього чекав невстановлений автомобіль, і втік. 

У пресслужбі поліції Харківщини повідомили, що інцидент трапився в суді на майдані Героїв Небесної Сотні о 17:58 8 липня. Додаткового повідомлення про виявлення зловмисника станом на 10:30 немає.

"Прикмети розшукуваного: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки. По місту введена поліцейська операція "Сирена", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять повідомляти про чоловіка за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом. 

Нагадаємо, у травні підозрюваний утік із суду в Ірпені. Його знайшли через дві доби в Києві. 

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