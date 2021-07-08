Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку доби зафіксовано шість обстрілів позицій Збройних Сил України. В результаті отримав поранення військовий ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Поблизу Мар'їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я - задовільний", - повідомили у штабі.

На обстріли збройних формувань українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, в ОБСЄ сьогодні заявили про зростання числа порушень "режиму тиші" на Донбасі. Учора відбулося чергове засідання ТКГ щодо Донбасу. Як повідомили в українській делегації, всі пропозиції та ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі "не зустрічають належної реакції російської сторони".