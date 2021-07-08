Український військовий отримав осколкове поранення на Донбасі

Російські окупанти здійснили шість обстрілів минулої доби і вже три - сьогодні.

Протягом минулої доби, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Унаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового, повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру. Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції ОС зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Авдіївки противник обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

"У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - повідомляють у штабі ООС.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Опитного ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, вчора відбулося чергове засідання ТКГ по Донбасу. Як повідомили в українській делегації, всі пропозиції та ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі "не зустрічають належної реакції російської сторони".